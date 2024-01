Eis o que acontece ao corpo quando pratica desporto ao frio

As temperaturas em Portugal têm baixado bastante – e vão continuar – e todos os cuidados são poucos, sobretudo para quem não teme o mercúrio mais baixo e é adepto de práticas desportivas ao ar livre.

Com este frio são muitas as pessoas que trocam as idas ao ginásio ou corridas ao ar livre por longas horas passadas no sofá a ver televisão mas, segundo um estudo da Universidade de Essex, no Reino Unido, esta pode não ser a melhor decisão a tomar. Mas tal não quer dizer que está proibida de o fazer.

Se optar pela prática de desporto com este frio, é importante tomar alguns cuidados que passam pelo agasalho, costas e pescoço, e pela hidratação.

No que toca à roupa, deve vestir-se por camadas. A primeira peça deve ser impermeável, para que o suor se mantenha junto ao corpo e a ajude a proteger-se do frio. A segunda deve ser térmica, à prova de vento. E evite vestir algodão: absorve o suor e deixa o corpo húmido.

Mexer-se mesmo com baixas temperaturas também traz benefícios à saúde e melhora os resultados, avança o site espanhol El País e que podem ser vistos abaixo.

Permite queimar mais calorias. Praticar exercício físico ao frio gasta energia de duas formas: as contrações dos músculos obrigam eca uma maior queima de calorias e as variações de temperatura corporal obrigam o nosso organismo a consumir mais energia e a queimar mais gordura. “Com a perda de temperatura corporal, o nosso organismo vê-se obrigado a aumentar a sua atividade metabólica para que as células consumam mais energia e transformem-na em calor, o que supõe uma maior queima de calorias”, explicou Mikel Aramberri, traumatologista do Real Madrid e da Clínica Alai, especializada em traumatologia desportiva.

Reforça o seu sistema imunológico. Um estudo publicado no ‘Journal of Physiology’ concluiu que a exposição ao frio durante a prática desportiva aumenta o número de glóbulos brancos no sangue e granulócitos, as células responsáveis pelo funcionamento do sistema imunológico. No entanto, há alguns cuidados a ter: “As pessoas que sofrem de problemas respiratórios como a asma devem evitar as horas de mais frio”, aconselhou Alejandro Lucía, professor de Fisiologia do Exercício da Universidade Europeia de Madrid.

Melhora a condição física. Mas atenção: se só agora vai começar a praticar desporto com frequência deve começar com calma, sem forçar demasiado o corpo. De acordo com o médico Lawrence Armstrong, num artigo publicado na revista Human Kinetics, especializada em desporto e saúde, esta é a melhor forma de evitar possíveis lesões e promover a eficiência metabólica. “Para tolerar a falta de calor e o exercício, o nosso organismo tem de ‘adaptar-se'”, reforçou Alfredo Santalla, especialista em fisiologia do exercício da Universidade Pablo Olavide, em Sevilha, Espanha.

Mantém a depressão sazonal longe. É a conclusão de um estudo realizado pela prestigiada Clínica Mayo, nos EUA, em 2014. “Se ficarmos em casa sem nos mexermos e não aproveitarmos as horas de luz, que também nos estimulam, é muito provável que fiquemos de mau humor”, afirmou o personal trainer José Miguel del Castillo.

Vai passar a estar mais hidratada. Um dos maiores perigos de praticar desporto no verão é a desidratação, um problema que se verifica muito menos vezes no inverno, pois o corpo perde menos água através do suor. “Com o exercício aumentamos a quantidade de plasma do sangue, que está composto por 90% de água, o que favorece a hidratação nestes meses”, explicou Alfredo Santalla.