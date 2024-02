E se um brinco térmico lhe tirar todas as medidas?

Um novo brinco inteligente concebido na Universidade de Washington, nos Estados Unidos da América, tem uma bateria com autonomia de 28 dias e tem a capacidade de fazer medições da temperatura corporal e a ambiente, permitindo claro a costumização e personalização em resina ou pedras preciosas sem prejudicar a qualidade e competências deste device.

Mais pequeno que um smartwatch, este aparelho, garante a equipa que o desenvolveu, registou sinais de stress, níveis de alimentação, exercícios e ciclo de ovulação. “Descobrimos que detectar a temperatura da pele no lóbulo, em vez de na mão ou no pulso, era um processo muito mais preciso. Também nos deu a opção de ter parte do sensor oscilante para separar a temperatura ambiente da temperatura da pele”, revelou a co-autora do estudo Shirley Xue, doutoranda da Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering.

Cada brinco, apesar do seu pequeno tamanho, inclui um chip Bluetooth, bateria, dois sensores de temperatura e uma antena. A temperatura é lida e enviada, o dispositivo desliga e entra em modo de espera para economizar energia. De acordo com a equipa de investigação, este chip pode vir a ser usado em medições de febres de forma continuada.

Em alguns pequenos testes levados a cabo em humanos, o 13 Agora, para lá de prosseguir com a testagem, o objetivo passa também por “explorar aplicações exclusivas para o brinco, especialmente as que possam ser atraentes para mulheres e qualquer pessoa que se preocupa com moda.”