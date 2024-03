Efeito Kate ‘revoluciona’ a saúde

Kate Middleton revelou que tinha sido diagnosticada com cancro ao final da tarde de sexta-feira, 22 de março, e rapidamente as buscas por mais informações sobre a doença dispararam.

Segundo o jornal britânico The Sun, a página do NHS (Serviço Nacional de Saúde britânico) dedicada aos sintomas do cancro foi consultada em média uma vez a cada três segundos e, entre as 18.00 e as 21.00 horas, foram realizadas o dobro das buscas, totalizando 4172. Já as entradas na página inicial sobre o cancro foram “cinco vezes superiores ao normal num período de 24 horas”.

E se as pesquisas atingiram picos nos serviços estatais, nas associações sucedeu efeito semelhante. “A Cancer Research UK registou uma procura de mais de 200 mil pessoas” nessa mesma sexta-feira, avançou a diretora-geral do organismo, Michelle Mitchell citada pelo The Sun. Especificando, a responsável fala num “aumento de 15% em relação à frequência habitual”, sendo o maior crescimento nos atendimentos desde a crise da Coronavírus.

Já a Macmillan Cancer Support, uma das maiores instituições de solidariedade britânicas, registou quase 100 mil visitantes durante o fim de semana, o que equivale a 10% mais do que um ano antes em igual período.

Para o professor Peter Johnson, responsável pelo controle do cancro no NHS da Inglaterra, “a decisão corajosa de Kate de falar abertamente salvará vidas” porque, prossegue, ”encoraja as pessoas a procurarem informação mais cedo, caso as coisas não estejam bem”, um passo essencial para a detecção precoce da doença e para o eficaz e bem sucedido tratamento da doença.