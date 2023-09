Eis o vilão no regresso às aulas: piolho. Veja produtos indispensáveis ao tratamento

Com o regresso às aulas, começa a procura desenfreada por repelentes e champôs para os piolhos. Isto porque, para desespero dos pais, é bastante comum as crianças transmitiram estes parasitas umas para as outras.

Os principais sintomas de infestação são a comichão ou, até mesmo, feridas secundárias, de acordo com o site do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

As crianças em idade escolar têm tendência a juntar as cabeças, partilhar chapéus, pentes e outros objetivos capilares que são propícios à transmissão de piolhos. Quanto mãos comprido for o cabelo, mais a possibilidade de infestação.

Embora existam os chamados repelentes, o SNS explica que não há forma de prevenir os piolhos, a não ser manter a distância de pessoas afetadas pelo parasita.

A Delas.pt reuniu alguns produtos essenciais para ter neste regresso às aulas, nomeadamente champôs, sprays de cuidado e pentes.

