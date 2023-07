Elas estreiam-se nas nomeações dos Globos de Ouro 2023

Do cinema, ao teatro e à música, da personalidade do ano ao humor e moda. Já são conhecidas as 80 nomeações para a edição dos Globos de Ouro de 2023. Entre as estreantes, e há várias, destaque para a atriz Inês Aires Pereira, única mulher nomeada para personalidade o ano a par de César Mourão, João Baião, Manuel Luís Goucha e Vasco Palmeirim.

A influencer Madalena Abecasis corre na categoria de personalidade digital do ano ao lado de nomes como a atriz Daniela Melchior, os humoristas Hugo Van Der Ding e Joana Marques e o TikToker Lucas With Strangers. A primeira já reagiu à nomeação com a ironia que a caracteriza: “Será que tenho de ir?”, indagou nas suas redes sociais. A Garota Não disputa a categoria de melhor intérprete com Ana Moura, Carminho, David Bruno e Nininho Vaz Maia.

A XXVII gala, tal como sucedeu já nas duas edições anteriores, será conduzida pela jornalista e pivô da SIC Clara de Sousa, cujo styling tem sido da responsabilidade de João Rolo. O eventovai ter lugar a 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Veja abaixo a lista completa dos 80 nomeados:

Cinema

Melhor atriz: Ana Padrão – “Alma Viva”; Beatriz Batarda – “Great Yarmouth: Provisional Figures”; Isabel Abreu – “Restos do Vento”; Lua Michel – “Alma Viva”; Rita Durão – “O Trio em Mi Bemol”

Melhor ator: Albano Jerónimo – “Restos do Vento”; Mauro Costa – “Fogo-Fátuo”; Nuno Lopes – “Restos do Vento”; Pedro Lacerda – “Um Filme em Forma de Assim”; Tomás Alves – “Salgueiro Maia – O Implicado”

Melhor filme: “Alma Viva” – Cristéle Alves Meira; “Great Yarmouth: Provisional Figures” – Marco Martins; “O Trio em Mi Bemol” – Rita Azevedo Gomes; “Restos do Vento”- Tiago Guedes; “Um Filme em Forma de Assim” – João Botelho

Entretenimento

Personalidade do ano: César Mourão; Inês Aires Pereira; João Baião; Manuel Luís Goucha; Vasco Palmeirim

Personalidade do ano – digital: Daniela Melchior; Hugo Van Der Ding; Joana Marques; Lucas With Strangers; Madalena Abecasis

Humor

Personalidade do ano: César Mourão; Herman José; Joana Marques; Maria Rueff; Ricardo Araújo Pereira

Moda

Personalidade do ano: Béhen – Joana Duarte; Carlos Gil; Constança Entrudo; Dino Alves; Luís Carvalho

Ficção

Melhor atriz: Bárbara Branco – “Flor Sem Tempo”; Beatriz Godinho – “Cuba Livre”; Madalena Almeida – “Praxx”; Marina Mota – “Motel Valkirias”; Sara matos – “Sangue Oculto”

Melhor ator: Albano Jerónimo – “El presidente”; João Jesus – “Praxx”; José Condessa – “O Crime do Padre Amaro”; José Raposo – “O Pai Tirano”; Miguel Raposo – “Da Mood”

Melhor projeto: “Cuba Livre”; “Motel Valkirias”; “O Ano da Morte de Ricardo Reis”; “Operação Maré Negra – 2ª Temporada”; “Praxx”

Teatro

Melhor atriz: Emília Silvestre – “Bruscamente no Verão Passado”; Joana Bárcia – “Jesus, o Filho”; Rita Durão – “Pentesileia”; Sandra Faleiro – “Fonte da Raiva”; Teresa Gafeira – “O Medo Devora a Alma”

Melhor ator: Adriano Luz – “Noite de Reis”; Ivo Alexandre – “O Misantropo”; João Pedro Vaz – “A Praia”; José Raposo – “Foi Assim”; Vicente Wallenstein – “Jesus, o Filho”

Melhor peça/espetáculo: “A Praia” – João Reis; “Casa Portuguesa” – Pedro Penim; “Jesus, o Filho” – Elmano Sancho; “O Medo Devora a Alma” – Rogério de Carvalho; “O Misantropo” – Nuno Carinhas

Música

Melhor intérprete: A Garota Não; Ana Moura; Carminho; David Bruno; Nininho Vaz Maia

Melhor atuação: Da Weasel – NOS Alive; Jorge Palma – Coliseu do Porto; Ornatos Violeta – MEO Kalorama; The Gift – CCB; Tozé Brito – Altice Arena

Melhor música: “Chamada Não Atendida” – Bárbara Tinoco; “Guerra Nuclear” – Marisa Liz; “Mais Que Ao Sol” – Milhanas; “Na Escola” – Quatro e Meia; “Tristeza dos Dois” – Salvador Sobral