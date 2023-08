Elsa Raposo tem cancro de pele: “O meu diagnóstico foi positivo”

Este domingo, dia 20 de agosto, Elsa Raposo fez uso das redes sociais para partilhar um desabafo, longo, duro e complicado. A antiga modelo, de 58 anos, foi diagnosticada, há cerca de uma semana, com cancro de pele.

“Olá. Daqui do meu canto sem interessar o quanto ainda tenho por viver, o meu diagnóstico que chegou a semana passada foi positivo. Tenho cancro de pele”, começou por contar.

“Há seis anos aprendi que saber escutar o nosso corpo é muito importante. E fui ao médico. Esperei três dias pelo resultado. Foram dias mais sensíveis, mas de calma e sem alvoroço”, disse.

“Quando soube do resultado senti-me assustada e só pensei em querer isolar-me. Valeram aqueles que me amam e que muito abracei. Correram lágrimas de forte gratidão pelo profundo carinho dos abraços. Muito consciente que serei uma memória generosa e gentil no coração de quem me aprecia. E isso conta”, continuou.

Face ao diagnóstico que teve, a antiga apresentadora televisiva deixou um conselho: “Queridos, o sol é um gigantesco inimigo. Camas de bronzeamento solar são veneno!”.

“Os erros do passado bateram à minha porta. Bom, o diagnóstico chegou na passada segunda-feira. Sexta-feira consultei o médico-cirurgião. Vou ser operada na terça-feira. Não poderia estar mais feliz por ter de ser já e por abraçar isto muito consciente e com sentido de bondade”, relatou.

Elsa contou ainda que, após a cirurgia, continuará a recorrer a tratamentos alternativos.

“Não vou procurar sobre a doença de uma forma generalista na Internet, vou ignorar as estatísticas. Para mim é 100% ou 0. Vou procurar novas músicas que vou ouvir enquanto pintar o meu primeiro quadro assim que puder. E vou viajar mais e abraçar ainda mais”, terminou.