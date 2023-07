Em burnout, mas com a férias ainda longe? Cinco estratégias para não desesperar

Não fique à espera do período de férias para aliviar o cansaço que está a sentir. Experimente prestar atenção a certos detalhes do seu dia-a-dia e poderá melhorar bastante, fazendo-a resistir ao tempo que ainda falta para ir de descanso.

Comece por verificar as opções que tem no local de trabalho. Fale com o chefe e procure sabe se existe alguém da área da saúde com quem falar sobre esta sobrecarga ou até espaçar mais os turnos para conseguir descansar bem quando está fora do trabalho.

Se não perguntar nunca vai saber que escolhas tem dentro da empresa para melhorar a sua vida como profissional.

Em casa, delegue as tarefas domésticas para os restantes familiares, de forma a que consiga utilizar o tempo “off” para descansar realmente.

Para facilitar, faça uma lista das tarefas e partilhe em casa, explique a situação e tente chegar a um entendimento. Mas não só com a família, no que diz respeito ao tempo com os amigos, evite fazer tantas atividades para relaxar sozinha.

No trabalho, automatize todas as atividades que se permitam a tal, ou seja, agende emails e recorra a assistentes virtuais. Estas pequenas tarefas ocupam em demasia o tempo de trabalho.

O stress é um fator preocupante na saúde, portanto, se não conseguir visitar um médico ou psicólogo, tente instalar uma aplicação que ensine estratégias para lidar com o que está a sentir.

Aproveite alguns minutos para meditar, parar e respirar, escreva num diário a rotina, os sentimentos e desabafos. Colocar as ideias num papel e depois ler vai ensiná-la a entender melhor os pensamentos.

As redes sociais podem ser um perigo, mas utilizadas com rigor e equilíbrio podem contribuir para uma saúde mental saudável. No meio do stress, entre em contacto com os amigos, não pelo “feed”, mas através de mensagens.

Procure o contacto direto. Desabafe e tente saber da vida das outras pessoas que lhe são próximas.