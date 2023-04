Emocionada, Maria Botelho Moniz agradece mensagens enviadas após ataque à imagem

“Agradeço as mensagens bonitas que me enviaram esta manhã”. Foi desta forma que Maria Botelho Moniz, com os olhos rasos de lágrimas, agradeceu o apoio de que tem sido alvo após ataque à sua imagem corporal numa crónica de jornal.

Uma polémica que tem reunido mulheres anónimas e célebres no apoio a quem foi atacada: Cristina Ferreira – que tomou a dianteira ainda no domingo, 2 de abril – e Maria Botelho Moniz.

Recorde-se que tudo começou o sábado, 1 de abril, num texto de opinião em que Alexandre Pais escreveu que Maria Botelho Moniz, apresentadora do Dois às 10, da TVI, é uma “mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso” e que Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal “(usa) mangas à cava e exibe os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio”.

Entre as visadas a análise revoltou, para já, a diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo, que foi a primeira a reagir – além de prometer um processo ao cronista, já veio responder, por meio de imagens, na noite deste domingo, antes da gala do reality show O Triângulo: Cristina Ferreira deixou-se filmar da cabeça aos pés e há mesmo uma foto na qual está “escondida”… apenas com um braço de fora.