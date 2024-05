Empregadas domésticas. Eis os distritos onde se paga pior e melhor e quanto levam para casa

O trabalho doméstico está muito longe de ser uma tarefa leve. Nem sempre remunerado como deve ou nem sempre com as condições mínimas de acesso a direitos – e cuja lei tem vindo a tentar por termo – as empregadas domésticas são uma peça essencial da sociedade ao longo de décadas, mas não tem visto reconhecidos os seus. Em Dia do Trabalhador, que se assinala esta quarta-feira, 1 de maio, a Delas.pt pediu um olhar sobre esta profissão que é exercida por mulheres, que fazem depois o mesmo nas suas próprias casas.

Segundo a plataforma portuguesa Fixando, que procura estabelecer a contratação de serviços entre os utilizadores, “em janeiro de 2024! observou-se um aumento na procura de empregadas domésticas na ordem dos 145% face a dezembro”, refere fonte oficial em resposta à Delas.pt. Tendo em conta este crescimento, a mesma estrutura estima que, para eliminar a discrepância entre a procura dos serviços e a oferta dos mesmos, seria necessária “ a entrada no mercado de trabalho de mais cinco mil” pessoas, sobretudo mulheres, até ao final de 2024.

Mas tudo tem um preço. Afinal, a quanto é que está o valor por hora de uma empregada doméstica em 2024? A resposta é: depende! Depende do distrito onde se vive.

Faro paga melhor, Aveiro paga pior

Olhando ao detalhe, Faro é o distrito onde as empregadas domésticas mais cobram à hora: 10 euros, como se pode ler na documentação enviada pela plataforma à Delas.pt. Por 9,50 euros horários seguem-se Leiria e Porto.

Os distritos onde se paga pior é mesmo Aveiro, com 6,20 euros/hora, e Viseu, com 6.50 euros por igual período. Santarém e Castelo Branco sucedem-lhes, com sete euros por hora. Nos oito euros horários estão os distritos de Beja, Bragança, Évora, Guarda, Lisboa, Portalegre e Vila Real. Coimbra e Viana do Castelo acrescentam, respetivamente mais, 40 e 45 cêntimos por hora. Braga paga a nove euros à hora e Setúbal a 9,10 euros.

Mais de nove em cada dez trabalha por conta própria

Ainda de acordo com a Fixando, cerca de 1/3 (30%) dos inscritos têm mais de cinco anos de experiência. Quase metade (48%) trabalha em limpezas a tempo inteiro e 41% fá-lo a tempo parcial. Quase metade (46%) diz estar a prestar serviços em apenas uma casa, mas quase três em cada dez profissionais chega a ir a duas ou quatro casas. Um dado curioso é que mais de nove em cada dez (92%) pessoas inscritas para a prestação deste serviço está por conta própria.

Os dados enunciados nesta análise surgiram de um relatório em que a Fixando afirma à Delas.pt ter analisado 17 mil pedidos de serviços domésticos, entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, tendo acedido a 7500 perfis na categoria de empregadas domésticas.