Margarida Corceiro nas primeiras imagens quentes de série espanhola

A segunda temporada da série Citas Barcelona já correm e as primeiras imagens da estreia de Margarida Corceiro, de 21 anos, na produção espanhola chegam agora a Portugal. Uma trama que conta a história de jovens nos primeiros encontros presenciais após troca de mensagens e contactos na internet, onde procuram amor, sexo e ou alguém para não estarem sozinhos.

A atriz e influenciadora portuguesa é uma das protagonistas desta trama de seis episódios que deverá estrear-se em 2024 a par de atores como Joan Solé,Bruna Cusí, Anna Castillo, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas, Asia Ortega, Yolanda Ramos, Betsy Túrnez,Mara Jiménez, Arnau Puig, Emma Arquillué, Alfons Nieto, Aina Clotet, Aitor Luna, Jorge Suquet, Adrián Lastra, Natalia Tena, Tomy Aguilera, Lola Rodríguez, Óscar Casas, Leonor Watling, Asier Etxeandia, Verónica Echegui e Fran Perea.

“A série narra encontros entre desconhecidos, histórias sobre o que acontece quando a tecnologia desaparece e a única coisa que resta são duas pessoas com as suas próprias necessidades e contradições. O primeiro encontro, quando entram em jogo os medos, os segredos e as expectativas, são um dos principais elementos do argumento de Citas Barcelona onde, num cenário muito urbano, cada capítulo vai narrar a história de dois encontros”, refere o comunicado enviado às redações.

Uma série na qual, prossegue a mesma nota, “as personagens misturam-se e entrelaçam-se, cruzando algumas das histórias e dando um olhar elegante, natural e divertido das relações de casais atuais, da sua diversidade e complexidade”.