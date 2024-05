Número de agressores com pulseira eletrónica quase triplicou em cinco anos

É uma das medidas de coação preventivas e pesadas aplicadas em casos de violência doméstica e José Castelo Branco vai passar também a ter uma na sequência da acusação por agressões à mulher, Betty Grafstein. O socialite foi ouvido em tribunal esta quarta-feira, 8 de maio, e, entre as decisões do juiz, sai em liberdade, mas passará a estar sujeito a vigilância eletrónica e impedido de se aproximar da mulher, Betty Grafstein, a menos e um quilómetro.

Olhando para as estatísticas nacionais, José Castelo Branco junta-se a quase 900 alegados agressores que estão impedidos de se aproximarem das vítimas, um valor que quase triplicou em cinco anos. No último trimestre de 2018 contabilizavam-se 309 indivíduos sujeitos a esta medida de coação, segundo dados do Portal da Violência Doméstica.

Apesar de serem atualmente quase um milhar – os números do primeiro trimestre de 2024 ainda não foram revelados -, tal representou um recuo face ao terceiro trimestre de 2023, quando as autoridades contabilizavam 936 alegados agressores em contexto de intimidade.