Escolha a fila do supermercado mais rápida. Quatro estratégias e uma sugestão

A última coisa que quer quando vai às compras, esteja ou não com pressa, é passar longos minutos nas filas para pagar. Quando chega a altura de escolher as filas de supermercado nem sempre o seu instinto está certo e acaba por perder mais tempo do que tinha planeado.

Os estudos concluem que a maioria das pessoas opta por escolher a fila onde estão as pessoas com menos compras no carrinho, mas nem sempre essa é a opção mais acertada.

Para que não volte a tomar decisões erradas e a escolher a fila mais demorada, o jornalista Christopher Mele, do The New York Times, compilou estratégias que a ajudam a escolher a mais rápida, e ainda pode colaborar no processo.

Fique atrás do cliente que tem o carrinho mais cheio: pode não lhe parecer uma boa ideia, mas os estudos mais recentes chegaram a conclusões diferentes.

Vá para a fila mais à esquerda: Robert Samuel, fundador da Same Ole Line Dudes, uma empresa norte-americana, afirmou que a maioria das pessoas são destras e, por isso, tendem a escolher sempre a fila mais à direita. Por isso, o melhor é contrariar a tendência e optar pela fila mais à esquerda

Analise os clientes que estão à sua frente e o que estão a comprar: não é só o número de pessoas que tem à sua frente que importa. A idade e o que estão a comprar também faz toda a diferença. Os idosos, por exemplo, provavelmente demoram um pouco mais porque têm dificuldade em movimentar-se e nem sempre sabem como funcionam os pagamentos com os cartões

Evite as filas com obstruções: as que têm pelo meio paredes ou prateleiras obrigam as pessoas a uma espera mais longa, de acordo com um estudo referido pelo jornal norte-americano

Ajude a tornar o serviço mais rápido: vire os códigos de barras para o funcionário e, no caso de comprar roupa, remova-a dos cabides