Escritora e antiga participante do ‘Big Brother Famosos’ luta contra o cancro

“Não sou de definhar, ou de ficar em barcos que se afundam; eu prefiro atirar-me à água e nadar. Não espero. Decido. Ainda por cima, o cabelo volta a crescer, o que importa é estar viva”. As frases são de Virgínia Lopez, de 44 anos, que, nesta terça-feira, 20 de junho, publicou uma imagem sua de cabelo rapado, revelando que está a lidar contra o cancro.

A escritora e antiga participante do reality show da TVI Big Brother Famosos 2 revelou que ponderou muito antes de publicar a imagem, “porque é íntima, pessoal, o primeiro registo”, mas representava também “tudo o que estava a sentir”.

Por isso, e no texto que publicou nas redes sociais e que acompanha a revelação, a autora de Só Eu Sei Porque Estive na Casa, em 2022, decidiu que “seria um momento divertido”. “Nada de dramas. Como se estivesse no Jogo da Oca [Jogo do Ganso, transmitido na TVI] e tivesse aterrado no número do Fleki (isto só para os nascidos nos 80)”, ironizou.

Revelou que, mais doloroso do que rapar o cabelo, o pior surgiu antes: “Não te vou mentir… o doloroso foi uns dias antes, quando passei os dedos pelo meu cabelo e fiquei com ele na mão. Aí sim chorei, enquanto a água do chuveiro levava as minhas lágrimas”. Recorda.

“Cada vez que ouvia a música Nothing Compares To U, e olhava para a cabeça rapada da Sinead O´Connor, o meu Eu adolescente achava que nunca seria tão corajosa porque… tinha ouvido por aí que só as mulheres bonitas ficam bem sem cabelo… e eu nunca me considerei uma mulher bonita. Portanto, precisava do meu cabelo! Nessa noite, já sem ele, com o que não contava era com sentir-me ainda mais bonita, mais leve…. mais livre. Se calhar o ser humano tem demasiados acessórios que lhe impedem ver o que realmente é valioso: a essência”, descreveu.

Virgínia Lopez diz ter contado com o apoio do marido quer na decisão, quer na atitude. “O meu marido tinha dito que queria ser ele a rapar, em casa, com os meus. O que não me disse foi que estava cheio de medo. Não medo em si de rapar, isso até é relativamente fácil, medo do que viria depois, quando eu me olhasse ao espelho, pela primeira vez”, detalhou.

“Parece que o cabelo significa tanto… mas as coisas só significam aquilo que nós queiramos que signifiquem. Podemos escolher ficar tristes… eu escolhi a liberdade de ser eu. Despida. Mais verdadeira do que nunca. E, por isso, finalmente, sobre a foto, por tudo o que ela significa, decidi que devia partilhá-la”, concluiu no seu post de Instagram.