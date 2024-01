Esta é a resolução mais difícil de cumprir, e talvez não seja a que está à espera

Fazer uma resolução de ano novo e cumpri-la pode ser um verdadeiro desafio. Não é por acaso que muitas vezes os objetivos de janeiro culminam em frustração em dezembro. Para que tal não aconteça, é importante uma certa dose de realismo, de autocompreensão, de planificação e, claro, de abnegação.

Contudo, sabemos que há umas resoluções de ano novo que são mais difíceis de cumprir do que outras, mas nem por isso podemos desistir delas. Um estudo inquiriu dois mil norte-americanos, no início do mês de novembro, para tentar perceber quais as autopropostas mais difíceis de cumprir e os resultados surpreendem.

Para mais de um terço dos entrevistados (34%) cumprir uma dieta saudável é o propósito mais desafiante de 2024, mais difícil de cumprir do que encontrar o amor das suas vidas (22%) ou a carreira (9%). E o surpreendente é que quem elege os hábitos alimentares como prioridade fá-lo mais pelo parceiro do que por si próprio, 28% contra 19%. Números que devem fazer pensar.

Mas, olhando ao detalhe para os objetivos alimentares, quase seis em cada dez inquiridos (57%) elegeram para 2024 a mudança alimentar para opções mais saudáveis e éticas, seguindo-se-lhe a alteração para hábitos mais amigos do ambiente (56%) e a redução do consumo de carne (37%). Boas intenções, é certo, mas mais de sete inquiridos em cada dez (73%) crê que será difícil aprender a cozinhar para conseguir cumprir este propósito nos próximos 12 meses.

Neste estudo feito a pedido pela marca Godshall’s Quality Meats, mais de seis em cada dez (62%) referiram querer trocar bebidas açucaradas por um maior consumo de água, 1/3 fala em comer fruta em vez de doces (34%) e mais de metade quer fazer a sua própria salada, em vez de a comprar (59%).

Para que consiga cumprir o máximo dos seus propósitos e tirar o maior partido do processo, é importante estabelecer a lista de objetivos. E existem, segundo a psicóloga e coaching psicológica Teresa Feijão, quatro tiposq1414:

“Específicos – definidos de forma concreta e envolver, para a sua concretização, ações específicas a pôr em prática;

Mensuráveis – os objetivos devem ser definidos de modo a ser possível medir a evolução das ações realizadas para os alcançar e avaliar se cada um deles foi realmente concretizado ou não. Será assim possível avaliar se o seu desempenho está a levar às mudanças que desejava. Mantenha o foco, procurando avaliar o seu desempenho e resultados, pelo menos, semanalmente;

Relevantes – a definição dos seus objetivos deve implicar que o seu esforço será recompensado quando os alcançar e que cada objetivo inclua características que façam sentido para si e para a sua realidade, tendo bastante a ganhar com a sua concretização.

Definidos com datas de concretização – os seus objetivos têm que ter um prazo para serem alcançados. Essa data dá um foco. Sem uma data específica, pode acabar por se desfocar e desmotivar”