Esta é a sequência matemática que lhe vai dizer se a franja lhe fica bem

Quer mudar de visual e fazer a franja? Não faça já a marcação no cabeleireiro para cortar o cabelo. Se não está segura da decisão e as apps de imagem não lhe dão uma resposta satisfatória, então comece por pegar numa folha de papel e numa caneta e faça contas. Parece estranho, mas há uma sequência matemática e estatística pode dar uma ajudinha.

Trata-se de uma técnica viral e que deverá cumprir em quatro passos, e sem precisar de réguas ou calculadora. Assim sendo, veja com fazer:

Testa: Comece por medir a altura, colocando sobre a testa os dedos estendidos, na horizontal e entre as sobrancelhas e o início do couro cabeludo. Se couberem três dedos, registe o número 1. Se forem 4, anote o número 2; se forem 5, escreva 3.

Rosto: De seguida estabeleça qual a parte do rosto que é mais larga. Se for a testa, escreva 1, se for as bochechas 2, se for o queixo escreva o número 3. Escreva este algarismo à frente do anterior.

Sobrancelhas: é tempo de tentar perceber qual a distância entre ambas e se esta é maior do que um dos olhos, Se for maior, escreva 1; se for menor anote o número 2 à frente dos dois algarismos anteriormente escritos.

Sequência numérica: Os três passos que cumpriu anteriormente hão de dar-lhe uma sequência, e é ela que lhe vai dar a resposta que precisa. Assim sendo, as sequências 131, 112, 122, 132, 232, 311, 331 ou 332 dir-lhe-ão que a escolha de uma franja poderá não só ser uma solução como mesmo a mais acertada. Se, por oposição, os resultados forem 111, 121, 221 e 231, então é melhor optar por uma mudança de visual que não inclua franjas.

Ainda assim, é importante vincar que a fórmula pode deixar algum espaço para dúvida, sobretudo nos casos em que a sequência numérica resulte em 222, 321, 312, 212 ou 322. Porém, é importante ressalvar que, se obteve estes dados finais, à partida a opção pode não a desfavorecer.