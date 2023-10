Esta modelo ganha 9 mil euros mês a exibir os pêlos das axilas

Lutar contra os padrões de beleza dá dinheiro, e muito. A ideia começou há cerca de seis anos quando Fenella Fox quis deixar de se pentear e depilar e deixou o corpo seguir o seu percurso natural. Uma atitude que tomou porque se sentia enfurecida com as normas de beleza vigentes exigidas às mulheres e quis contrariá-las.

Desde que a iniciativa começou, a manequim de 30 anos diz já ter acumulado um total de 498,2 mil libras, ou seja, mais de meio milhão de euros (571,8 mil euros). Contas feitas, fala em 9 500 euros mensais.

O objetivo era mostrar a pilosidade corporal, sobretudo as axilas, fotografando-se em várias poses, recriando mulheres que o faziam posando em biquini e ou no topo de montanhas, e recriou essas mesmas imagens com o seu olhar e estética.

“Deixei de usar maquilhagem, de me pentar, de me depilar e deixei o meu corpo fazer o que lhe é natural”, afirmou Fenella Fox ao jornal Mail Online. “Na altura não havia muitas mulheres a fazerem o que eu fazia, daí ter-me destacado, o que foi realmente assustador”, acrescentou a modelo.