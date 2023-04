Estar zangada ao volante faz aumentar velocidade por hora. Saiba em quanto

O stress do trânsito, das filas, das manobras perigosas a par dos problemas do dia-a-dia, dos atrasos, da correria são, só de os imaginar, suficientes para atirar quem quer que seja para o sofá.

Porém, esta é a realidade da maioria das portuguesas todos os fins de tarde e todas as manhãs e, muitas vezes e por aquelas razões enunciadas, muito longe de uma condução descansada e ponderada.

Investigadores da Universidade de Warwick, liderados pelo doutorado do Instituto de Saúde Digital e Veículos Inteligentes, Zhizhuo Su, identificaram as características da condução agressiva, bem como a raiva afeta a forma como se conduz no trânsito.

Os autores do estudo mediram as mudanças que ocorrem num condutor quando começa a ficar mais zangado e stressado e concluíram que há uma tendência para a aceleração e para a imprudência.

Os agressivos registam em média uma velocidade de cinco quilómetros por hora mais rápida do que os motoristas em situação oposta, como referiu a nota do principal detective-chefe superintendente britânico Andy Cox, que publicou recentemente um alerta sobre os perigos da condução stressada, afirmando que quatro a cinco mortes diárias nas estradas do Reino Unido são “predominantemente causadas por automobilistas perigosos e imprudentes”.

Os que estão zangados tendem a cometer mais erros do que grupos de controlo e, entre os mais comuns, estão o facto de se esquecerem de sinalizar mais frequentemente a mudança de faixa.