Estas são as cores a usar para impressionar numa entrevista de trabalho

A roupa que usamos diz muito sobre nós, as cores que escolhemos e o estilo que usamos reflete quem somos e como nos vemos. Sendo assim, é preciso ter cuidado ao escolher as cores que vamos eleger no momento de ir a uma entrevista de emprego.

Não só queremos uma cor que combine com o nosso gosto e atitude, mas que, sobretudo, demonstre um ar confiante e profissional.

Desta forma, ficam aqui algumas das apostas que deve e que não deve mesmo fazer.

Azul

É sempre uma boa escolha por ser uma cor vibrante e muito positiva. Estudos indicam que um quarto das empresas encaram o azul como a melhor cor a usar. O azul marinho é ideal para cargos mais conservadores, por exemplo.

Cinzento

Quem opta por esta cor passa a ideia de alguém analítico e capaz de trabalhar muito bem sozinha. Transmite também uma ideia de autoconfiança.

Preto

Esta é a aposta mais segura de todas, pois reflete poder, liderança, sofisticação e exclusividade.

E se há cores aconselháveis, há outras que deve evitar a todo o custo. Saiba porquê.

Vermelho

Apesar de uma cor poderosa também pode ser uma cor negativa. O vermelho pode indicar que se encontra na defensiva, demonstra hostilidade e volatilidade.