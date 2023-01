Estas são as melhores horas para dormir e acordar descansada

Dormir poucas horas é um problema com o qual muitas pessoas têm de lidar e que pode influenciar de forma negativa os seus dias.

As poucas de horas de sono não só podem agregar mau humor e cansaço como também vão influenciar o seu rendimento no trabalhou ou na escola por exemplo.

Mas escolher a melhor hora para dormir também é importante para que possa acordar totalmente revigorada de manhã e, por isso, a Hillarys, uma empresa de persianas, criou a Calculadora do Sono.

Este mecanismo permite mapear a melhor hora para se deitar de acordo com a hora a que precisa de acordar.

“Ter uma boa noite de sono é mais do que simplesmente ir para a cama cedo – é também acordar na hora certa. Usando uma fórmula baseada nos ritmos naturais do corpo, a Calculadora do Sono calculará o melhor horário para acordar ou dormir”, pode-se ler no website.

Esta calculadora tem como base o princípio que todos nós dormimos cinco ou seis ciclos e que, em média, cada pessoa demora cerca de 14 minutos a adormecer.

Por exemplo, precisa de acordar às 7.00 horas da manhã? Então, a calculadora garante que precisa de se deitar às 21.46 horas ou às 23.16 horas para que não acorde a meio de um ciclo e fique mal-humorada. Se não conseguir ir para a cama a essa hora pode ainda optar pelos seguintes horários: 00.46 horas ou 2.16 horas.