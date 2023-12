Estas são as perguntas que um filho faz num dia. E mais de metade fica sem resposta

Tentar saber sobre animais, natureza, eventos atuais e situações domésticas são os temas que mais levam as crianças com menos de seis anos a interpelarem os pais. E, embora se fale tanto na idade dos ‘porquês’, esta nem é, de todas, a questão mais frequente.

‘O quê’ é a pergunta mais comum, reportada por 37% dos progenitores, seguida do ‘quando’, com 22%, e só em terceiro lugar surge o ‘porquê’, que soma 11% das respostas.

Um estudo norte-americano inquiriu dois mil pais de crianças que frequentam uma rede de ensino pré-escolar, The Goddard School, e fica evidente que as perguntas concretas dos mais pequenos gira, de forma cumulativa, também em torno do disciplina, formação e educação, em 65% dos casos reportados, a matemática, leitura e ciência são apontados por 64% dos entrevistados. As relações familiares – sobretudo em torno dos avós, irmãos ou cuidadores – e os laços com amigos, ambas com 62% de respostas cada uma, também geram interesse e curiosidade nos mais pequenos.

Feitas as contas, a análise concluiu que, em média, uma criança até aos seis anos faz, em média, 11 perguntas por dia aos progenitores, e nem todas são respondidas.

Na verdade, nesta análise, os pais revelaram que apenas se sentem confiantes a responder a 42% das respostas dos filhos. Afinal, todos sabemos que nem sempre as perguntas são fáceis. De entre os exemplos desafiantes apontados no estado estão questões como ‘porque é que céu é alto?’ ou ‘como é que os peixes andam debaixo de água com os olhos abertos’.

Para se socorrerem mediante tanto ponto de interrogação, mais de seis em cada dez progenitores inquiridos (63%) admitem que pedem ajuda a amigos que também têm filhos, quase metade (49%) procura auxílio de um médico e 46% fazem valer-se do conhecimento dos professores.

Como a relação entre pais e filhos se faz em ambos sentidos, mais de oito em cada dez inquiridos (81%) reconheceram que tanto ensinam como aprendem por causa dos filhos.