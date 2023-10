Este é o ‘dress code’ pedido para o casamento real, em Mafra

Este sábado, 7 de outubro, vai ser dia de casamento real da Infanta Maria Francisca de Bragança, duquesa de Coimbra, e do advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins. A partir das 15.00 horas, na Basílica do Palácio Real de Mafra e com transmissão na TVI, a festa será cumprida a rigor trazendo a Portugal um enlace desta dimensão 26 anos após o de D.Duarte de Bragança e Isabel de Herédia, pais da noiva.

E se o momento é de festa, o que é pedido aos convidados que usem na cerimónia e celebração? Especialista que tem vindo a trabalhar neste enlace explica à Delas.pt que o protocolo requer o uso “de uniforme, fraque ou fato escuro no caso dos homens”. Já no caso das mulheres, o mesmo elemento revela que se recomenda “vestido curto e chapéu, sendo que o uso de luvas será opcional”.

Em contagem decrescente para o grande dia, sabe-se que, entre os convidados internacionais de outras famílias reais, estão os descendentes de D. Miguel de Bragança, ou seja: “Liechtenstein, Bélgica e Luxemburgo. Neste caso, estarão presentes os filhos do Grão Duque, o príncipe Louis e o príncipe Sébastien”.

Também na lista de cerca de 1200 convidados estão “elementos da nobreza italiana e de países católicos do Sul bem como parte da aristocracia brasileira”. Os países do norte da Europa não deverão estar presentes por não serem tão próximos da família real portuguesa. “De França, chegarão representantes da casa de Orléans”, detalha o mesmo elemento.

Estarão presentes representantes das ordens de Malta, do Santo Sepulcro de Jerusalém, da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e de Santa Isabel.

Os convidados estrangeiros serão recebidos pelo casal de noivos na sexta-feira, 6 de outubro. De relembrar que o chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa estará presente na cerimónia que será presidida pelo cardeal-patriarca, Manuel Clemente, mas o primeiro-ministro, como avança o Jornal de Notícias, agradeceu o convite, mas não vai comparecer.

Noiva vai ter dois vestidos

Tendência cada vez mais recorrente em todos os enlaces, nesta cerimónia real não poderia ser diferente. Infanta Maria Francisca de Bragança irá usar um vestido da autoria de Luzia do Nascimento, uma costureira com quem a família de D. Duarte costuma trabalhar.

Para a cerimónia, é aguardado um vestido com cauda e véu, em silhueta princesa, já para o jantar, a duquesa de Coimbra irá usar uma peça mais leve, da mesma autora de alta-costura.