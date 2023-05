Infanta Maria Francisca casa-se em outubro. Arraial na receção e vestido feito por costureira

A filha dos Duques de Bragança, Infanta Maria Francisca de Bragança, vai casar-se com o advogado Duarte Martins e já há data e local para a cerimónia: 7 de outubro, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

A nota foi avançada em comunicado, nesta sexta-feira, 19 de maio. “O casamento será presidido por S.E.R. o Senhor Cardeal D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa”, lê-se no mesmo comunicado, que informa que o “!casamento será seguido de uma recepção nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos”

A terceira na linha de sucessão ao trono português, que não existe desde a Implantação da República, não exclui a hipótese de permitir que o casamento seja transmitido em direto na televisão, mas nada está ainda definido.

Quanto às cerimónias, o casal revela, em declarações ao Expresso, detalhes do que se pode esperar da festa. Entre os convidados, esperam-se as famílias reais mais próximas ou com quem a casa real portuguesa tenha parentesco. Uma receção que deverá acontecer na véspera do enlace, a 6 de outubro, no dia seguinte à data da comemoração da República, com “um género de arraial para mostrar a cultura, num ambiente mais descontraído com um rancho, bacalhau, ovos com farinheira”. Porém, como refere o casal, ainda nada está integralmente fechado.

O vestido de noiva ficará nas mãos de D.Luiza, que, como avança o jornal, se trata de uma costureira portuguesa a quem a família de D. Duarte costuma trabalhar. O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já foi convidado, segundo avança o semanário. O primeiro-ministro ainda não.

Este é um casamento real que acontece quase 30 anos depois de D. Duarte e D. Isabel de Herédia terem dado o nó no Mosteiros dos Jerónimos.

Quanto à Infanta Maria Francisca e Duarte de Sousa Araújo Martins, o casal ficou noivo em Timor, no início de dezembro de 2022, quatro anos após o início do relacionamento.