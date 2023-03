Este é o método mais natural para acalmar a ansiedade

Quando se sente mal fisicamente tende a cuidar de si de imediato, seja através de consultas, atividade física, restrições nos excessos, mas e quando o desgaste é mental?

A ansiedade tem-se vindo a revelar cada vez mais uma realidade na vida de muitas pessoas e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aumentou até 25% desde o primeiro ano de pandemia. Apesar de existir cada vez mais informação sobre o impacto e as consequências negativas que esta doença pode ter na saúde, nem sempre se sabe o que fazer para a contornar.

Ainda que haja quem recorra a medicamentos para a combater, há outros métodos naturais pelos quais pode optar e que têm a vantagem de não a deixar dependente como, por exemplo, a terapia floral ou 18, como também é conhecida.

Caso nunca tenha ouvido falar deste nome, trata-se de um tratamento baseado numa preparação artesanal que é aplicado com um conjunto de 38 flores, misturando álcool, água e essências florais que atuam a nível espiritual e não só ajudam a relaxar o corpo, como também a equilibrar as suas emoções e a dar-lhe a tranquilidade de que precisa. Ingere-se através de gotas e deve ser dissolvido na boca. A par da ansiedade, mostra-se também eficaz na atuação da depressão, solidão, stress e medo.

Numa outra nota, importa ainda sublinhar que das 38 flores de bach, irá usar aquela que estiver em conformidade com as suas necessidades.

Saiba quais são e a que problemas emocionais se destinam, segundo a edição mexicana da revista Glamour.

Agrimónia: pessoas sensíveis com falta de confiança.

Choupo: ideal para tratar medos.

Faia: preocupação excessiva

Centáurea: relaxa o corpo e elimina as preocupações.

Ceratostigma: acalma a incerteza.

Ameixa cereja: autocontrole emocional.

Castanheiro: Depressão e desinteresse pela vida.

Chicória: pessoas obsessivas, com problemas de autocontrolo.

Cabelo de anjo: falta de autoestima.

Macieira: depressão e ansiedade.

Flor de Olmo: falta de concentração.

Genciana de campo: insónia e dificuldade para relaxar.

Tojo: incerteza e stress

Urze: medo da solidão.

Azevinho: ciúme e desconfiança.

Madressilva: medo de crescimento pessoal.

Flor de Carpa: exaustão física e mental.

Balsamina: nervosismo e problemas de relaxamento.

Flor de Larício: tristeza e falta de amor-próprio.