Estes quatro hábitos melhoram o humor (e nenhum deles é exercício físico)

O médico Michael Mosley explicou, no programa BBC Radio 4, que estes quatro hábitos mudam o humor de qualquer um – nenhum deles implica dieta ou exercício físico.

Escrever

James Pennebaker, professor e psicólogo, afirmou que, com a escrita, é possível exteriorizar as “experiências perturbadoras da mente, possibilitando uma conexão mais efetiva com outras pessoas”.

Evitar o uso excessivo do telemóvel

O telemóvel cria uma dependência aos utilizadores que acaba por ser prejudicial para o sono, saúde mental e produtividade.

“Um estudo realizado na Alemanha mostrou que as pessoas que reduziram o uso do telefone em apenas uma hora por dia se sentiram menos ansiosas e mais satisfeitas com a vida”, revela a página G1.

Comprar plantas

Além de serem um ótimo elemento de decoração, as plantas melhoram a “qualidade do ar e podem aprimorar o bem-estar, a memória e a produtividade”.

Anotar os motivos da gratidão

Mesmo quando parece estar tudo de pernas para o ar, há sempre motivos para agradecer. Uma ótima forma para deixar de ver o copo meio vazio – e passar e vê-lo meio cheio – é precisamente anotar tudo aquilo pelo qual é grata.