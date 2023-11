Estes são os nomes de bebés mais escolhidos em 2023

Até ao momento, foram registados 71 511 bebés nascidos em Portugal. Um valor que demonstra um aumento face ao 2022 e para igual período, de janeiro a novembro, quando foram registados 68 894 recém-nascidos.

No caso das meninas, Maria continua a ser o nome mais escolhido, seguido de Alice e Leonor. As variações surgem no fim da tabela dos dez nomes mais escolhidos, com Francisca e Camila a subirem uma posição face a 2022, agora em oitavo e nono, respetivamente. A escolha de Margarida caiu duas posições, de oitavo para décimo lugar.

Na tabela dos nomes masculinos, Francisco continua a liderar o primeiro lugar. Segundo os dados avançados pelo CM, há mais Duartes, Lourenços, Tomás e Vicentes. Já o nome João, Martim e Santiago perdem terreno.