Estilista que trabalhou com Britney ou Victoria Beckham acusada de contrabando de peles de animais

Nancy González, estilista colombiana, enfrenta três acusações federais por contrabando de artigos de couro feitos com peles de animais exóticos e ameaçados de extinção, crimes pelos quais foi extraditada para os Estados Unidos da América

A procuradoria do distrito sul da Florida adiantou que Nancy Teresa González de Barberi, de 70 anos, foi “indiciada por acusações criminais” juntamente com a empresa Gzuniga, Ltd, da qual é fundadora, pela “importação ilegal de produtos de vida selvagem da Colômbia para os Estados Unidos”.

As acusações federais contra Gzuniga, González de Barberi e “dois outros indivíduos” são por conspiração e “contrabando pela repetida importação ilegal de bolsas feitas de pele de jacaré e pitão desde fevereiro de 2016 a abril de 2019″.

Ambas as espécies são protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES, na sigla em inglês), da qual os Estados Unidos e a Colômbia são signatários, apontou a justiça norte-americana no comunicado.

Segundo a procuradoria, “os réus pediram a amigos, familiares e funcionários da empresa industrial de González de Barberi na Colômbia que atuassem como mensageiros e transportassem as bolsas consigo ou na sua bagagem durante viagens em companhias aéreas de passageiros”.

Depois das bolsas terem sido contrabandeadas para os Estados Unidos, foram enviadas para a galeria da Gzuniga em Manhattan, Nova Iorque, “onde foram expostas para comerciantes de luxo verem e comprarem para revenda”, detalhou ainda a justiça norte-americana.

Gonzáles de Barberi desenhou produtos exclusivos para celebridades como Salma Hayek, Britney Spears e Victoria Beckham, entre outras, segundo os ‘media’ dos EUA.

Em março, o Presidente colombiano Gustavo Petro autorizou a extradição da estilista, dona da empresa CI Diseño y Moda International S.A.S., que foi detida em julho do ano passado juntamente com outras duas pessoas.

Na quarta-feira, as autoridades colombianas extraditaram a estilista e o seu sócio, Diego Mauricio Rodríguez Giraldo, para os Estados Unidos. Juntamente com estes, foram extraditados outros quatro colombianos procurados pelo Departamento de Justiça dos EUA por crimes de tráfico de drogas.

LUSA