Estimular o prazer o bem-estar com quatro gestos simples do dia-a-dia

O estado de felicidade não acontece devido apenas a boas notícias ou a conquistas obtidas. Existem práticas e gestos que podem potenciar aquela sensação e que não lhe esvaziam a carteira.

Mais do que não terem elevados custos monetários associados, requerem apenas alguma disciplina e, com o tempo e rigor, verá que lhe começarão a fazer falta. Falamos de atividades que potenciam a produção dos principais neutrotransmissores, como a serotonina ou ocitocina, que proporcionam prazer e bem-estar geral.

A boa notícia é que o corpo consegue, naturalmente, produzir estas hormonas. Contudo, nem sempre chegam. Por isso, pode ajudá-lo a atingir o objetivo, bastando alguns ajustes na sua agenda, mesmo que já seja apertada. Soluções propostas que em nada alteram ou adiam uma ida ao médico, caso sinta essa necessidade.

Ainda assim, aproveitando o início do novo ano e esta fase propícia a recomeços, comece a olhar para o seu dia-a-dia e veja como acomodar este novo quotidiano. Vai sentir mudanças de forma mesmo rápida.

Sol: A exposição à luz solar não só ajuda na produção de vitamina D como potencia a produção destas hormonas. Por isso, acordar, sair de casa e apanhar alguns raios, mesmo que não apeteça em tempo frio ou mesmo que esteja nublado, vai fazer toda a diferença. E há mais um benefício a juntar à lista: sair e apanhar luz do dia vai contribuir para regularizar o seu sono horas depois.

Alimentação: Muito do que somos começa à mesa, pelo que a ingestão de alimentos deva ser equilibrada para que nada falte ao corpo. Por isso, recomenda-se a ingestão de nutrientes como a proteína e triptofano presentes no grão-de-bico, leite, peixes, carnes, soja e abóbora.

Exercício: Não precisa de definir já um extenso programa de ginásio – até porque se for mesmo pesado e se não está habituada, corre o risco de o incumprir mais depressa do que pensa. Por isso, uma caminhada de 30 minutos ou o equivalente em ioga ou pilates farão toda a diferença e aumentarão o nível de serotonina no cérebro.

Hobby: Fazer-se algo de que se gosta e que lhe permite escapar ao dia-a-dia apressado vai fazer toda a diferença. Escolha uma atividade que lhe proporcione prazer e satisfação, que há muito quer fazer e dedique uma pequena porção do do seu tempo semanal. Falamos de atividades como costura, carpintaria, pintura, artesanato, malha, leitura, enfim, o que lhe proporcionar bem-estar. Não facilite nesse pequeno intervalo que reservou para si.