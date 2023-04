Eva Herzigova cria a sua versão digital 3D para poder estar com os filhos

Pioneira, no mínimo. “Digam olá à minha MetaHuman. Adoro-a”, escreveu Eva Herzigova. A icónica supermodelo de 50 anos e que imortalizou, como ninguém, o célebre soutien wonderbra acaba de abraçar a inteligência artificial e criou uma versão digital de si própria, permitindo-lhe ganhar tempo para… poder cozinhar com os filhos.

“A minha MetaHuman sai para trabalhar, para ser fotografada, preparada pelas mentes criativas mais incríveis. Hoje posso estar em Londres, Paris, Milão e Nova Iorque, tudo isso enquanto eu estou em casa a preparar o jantar com meus filhos”, afirmou a manequim numa declaração oficial.

Na mesma nota revela que “o processo de dar vida à sua MetaHuman foi incrível, foi genuinamente quase como voltar a ter a experiência de ser mãe, criando todos os meus detalhes e à minha imagem.” “A minha pele e os meus ossos, a maneira como me movimento, sorrio: e ao mesmo tempo tudo o que pode ser mudado com apenas um clique do rato (…) tudo pode ser mudado e ajustado”, acrescenta a manequim.

Eva Herzigova transforma-se, assim, na primeira modelo a criar avatar 3D hiper-realista, fruto de uma parceria com especialistas em tecnologia, do estúdio de produção virtual Dimension e a agência de talentos Unsigned, copropriedade do baixista do Coldplay Guy Berryman.

A supermodelo natural da República Checa foi digitalizada com equipamento que compreendeu 70 câmaras, e juntas recolheram imagens que geraram dados para a recriar com precisão o rosto e o corpo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eva Herzigova (@evaherzigova)

“Eva sempre foi uma pioneira, por isso estamos entusiasmados em começar esta jornada virtual com ela”, declara o CEO da Unsigned. Para Gavin Myall, “o crescimento da moda digital apresenta grandes oportunidades não apenas para talentos, mas também para marcas. A flexibilidade e as oportunidades criativas são infinitas”.

Para captar o movimento, os especialistas usaram sistemas Vicon para mapear expressões faciais e corporais bem como os movimentos. A partir de agora, a MetaHuman de Eva Herzigova pode ser corrigida, iluminada, integrar uma sessão fotográfica, pode ser preparada com maquilhagem e cabelos.