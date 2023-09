Explosão de cores e saias bem curtas em tarde de novidades da SIC

Vestidos bem curtos, folhos e rodados, gangas e tops ousados. Estes foram alguns dos eixos principais que as estrelas da SIC trouxeram à passadeira cor-de-rosa forte em dia de apresentação das novidades.

Uma festa de fim de tarde de terça-feira, 5 de setembro, feita a partir do Capitólio, em Lisboa, e marcada pela multiplicidade de cores fortes. Mas antes de seguirmos para o desfile, saiba que, entre as novidades da grelha, a SIC revelou que a novela Papel Principal vai estar em múltiplos palcos: TV aberta, em streaming e palcos nacionais.

Hells Kitchen Famosos será aposta do canal, que acabou de estrear no último domingo Casados no Paraíso, com Cláudia Vieira, e Isto é gozar com quem trabalha. Terra Nossa, de Cesar Mourao, vai viajar até ao Rio de Janeiro, Sidney e San Diego.

Veja agora os principais looks de fim de tarde:

Carolina Patrocínio [Fotografia: Instagram]

Carolina Carvalho [Fotografia: Instagram]

Sofia Ribeiro [Fotografia: Instagram]

Fátima Lopes [Fotografia: Instagram]