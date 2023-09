Falta de condições salariais leva a greve no campeonato feminino de futebol espanhol

A Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) anunciou esta sexta-feira, 1 de setembro, que foi convocada uma greve para as duas primeiras jornadas do campeonato feminino profissional, devido à falta de acordo com a Liga sobre as suas condições, nomeadamente salariais.

“Depois de mais de um ano de negociações e confrontados com a falta de acordo, os sindicatos foram obrigados a convocar dois dias de greve”, afirmou o organismo, através de um comunicado.

A AFE e outras organizações representativas das jogadoras adiantam que as “negociações estão paralisadas” com a Liga profissional feminina.

As negociações dizem respeito a uma melhoria das condições salariais para, segundo os sindicatos, “reduzir a disparidade salarial existente”, sendo que, de acordo com a imprensa espanhola, também estão relacionadas com questões de formação e de equilíbrio entre as obrigações desportivas e a vida familiar.

Caso não se chegue a acordo nos próximos dias entre as jogadoras e a Liga F, as duas primeiras jornadas, a disputar de entre 08 e 10 de setembro e entre 15 e 17 de setembro, vão ter de ser adiadas