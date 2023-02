Farta da pergunta ‘se está solteira’? Devolva-a

Uma em cada quatro pessoas diz ser confrontada com perguntas de amigos e familiares sobre se têm ou não companheiro, o status dos relacionamentos. Este é apenas um dos resultados de um estudo irlandês feito pela aplicação de encontros Bumble e que remete para o facto de as questões íntimas feitas a outros ser tema recorrente e, mais das vezes, incómodo e revelador de falta de tacto.

A escritora, sexóloga e autora de podcasts em torno do feminismo, do sexo, dos relacionamentos e do corpo Caroline West explica qual a melhor solução para se desenvencilhar deste tipo de intromissões frequentes e inflacionadas em épocas festivas como os encontros de família ou à boleia de eventos como o Dia dos Namorados, que se celebra a 14 de fevereiro.

Sempre que a pergunta se está ou não solteira chegar, “talvez tal mude se perguntar [a quem colocou a questão] como está a vida romântica dessa pessoa”. “Assim, ela pode perceber como essas perguntas são difíceis”, acrescenta West.

De acordo com a análise, a Bumble conclui que sete em cada dez inquiridos (70%) dos solteiros irlandeses se sentem constrangidos sobre o seu ‘estado civil’ amoroso, referindo sentir que “a pressão está a piorar”.

Duas recomendações de Caroline West

Para lá do que os outros ou a sociedade convencionou esperar de cada um em matéria de afetos e relacionamentos, a especialista irlandesa coloca o foco na própria pessoa e no que ela quer para estar bem. Medidas de introspeção e de análise que podem ajudar a lidar com épocas em que o assunto ‘amor’ parece impor-se na vida de todos.

Valorizar-se e colocar-se no primeiro plano: “Sentir-se positiva e confiante ajuda a ter uma forma de vida mais estável, incluindo o namoro. Certifique-se que está a fazer o que a faz sentir bem”, reivindica Caroline West no site Hypebae.

Lidar com os sentimentos: Mesmo que a pressão instilada pelo Dia dos Namorados seja maior, é o momento certo para avaliar o que sente. “Essa prática de introspeção pode revelar mais sobre os desejos e necessidades, o que é importante para relacionamentos futuros”, afirma a sexóloga.