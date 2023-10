FIFA ‘bane’ Luis Rubiales por três anos após beijo polémico a Jenni Hermoso

Esta segunda-feira, 30, o Comité Disciplinar da FIFA anunciou uma suspensão a Luis Rubiales por um período de três anos, tanto a nível nacional como internacional.

Segundo o órgão, através da sua conduta, o antigo dirigente da federação espanhola quebrou o artigo 13 do Código Disciplinar da FIFA. Rubiales já havia sido, anteriormente, suspenso preventivamente por 90 dias.

O comunicado também avança que Luis Rubiales já foi notificado da decisão do Comité Disciplinar da FIFA e tem dez dias “para solicitar uma decisão fundamentada”.

Em causa, estão os acontecimentos e polémicas envolvendo Jenni Hermoso e a final do Campeonato Mundial Feminino. No passado dia 15 de setembro, Rubiales esteve em tribunal para responder às questões sobre o polémico beijo que deu à atleta espanhola após a vitória de Espanha no mundial feminino de futebol.