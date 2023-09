Figurantes sem receber? Bárbara Bandeira diz que não sabia e pede desculpa

Figurantes sem remuneração e sem comida: a cantora Bárbara Bandeira e a produtora responsável pelo novo videoclipe, Omaja, estão envolvidas numa polémica.

A empresa abriu um casting na terça-feira, 19 de setembro, com o objetivo de contratar figurantes para o novo videoclipe de Bárbara Bandeira. Após a submissão da candidatura, os interessados receberam uma resposta que causou bastante indignação na internet. No e-mail, os responsáveis pediam aos participantes para irem “já jantados”, uma vez que não havia comida, avisavam que o trabalho não seria remunerado e não asseguravam transportes para o local das gravações.

A situação foi divulgada pelo ator Igor Daniel Pais, fundador da página “Mais Um Casting”, que, perante as mensagens de indignação, viu-se obrigado a intervir. “Isto não é a primeira vez que acontece… nem será a última! Infelizmente, continuam a surgir estas propostas completamente indecentes e que agravam consequentemente o trabalho e o sonho de muitos atores, atrizes, seres humanos que, muitas vezes, só querem uma oportunidade para trabalhar neste meio”, referiu.

Após a situação ter-se tornado pública, a cantora Bárbara Bandeira enviou uma mensagem a Igor, onde explicava que “não tinha conhecimento” das condições de trabalho propostas pela Omaja. “No fundo até agradeço terem reportado esta situação e vou pessoalmente resolver com a produtora, é a primeira vez que trabalho com eles e gostava mesmo de não estar associada a algo com o qual não me identifico nem tenho culpa, no fundo”, justificou.