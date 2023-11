Filha de Marta Cruz inicia processo para mudar de sexo

“Preparei-me para ser mãe de uma menina, mas eu já sabia, mesmo antes de saberes falar. O que sempre importou foi a tua autoestima, a tua saúde mental e física, a realização dos teus sonhos e a tua felicidade!” A frase é de Marta Cruz, cuja filha Yasmin, com percurso iniciado na música, se prepara para trilhar o caminho da mudança de sexo.

A informação foi adiantada e detalhada pela mãe num post do Instagram, no qual descreve todo o processo que agora arranca para Yasmin, também neta do apresentador Carlos Cruz. “Hoje, vibro contigo no início da toma dos teus primeiros hormónios. O teu sorriso na consulta emocionou-me… muito! Sei que irei sorrir ainda mais ao veres o teu corpo a transformar-se na forma com que sempre sonhaste. Não há como não sentir orgulho em alguém como tu. Sou grata e muito feliz por ser tua mãe e por poder dar-te todo o apoio que precisas. Ainda cometerei erros e certamente cometerei mais durante todo este processo, mas vou aprender e vou dedicar-me dia após dia. Quero que saibas que nunca, mas nunca, irei largar a tua mão. Amo-te”, acrescentou a ex-apresentadora no mesmo post.

Uma mensagem onde também são postos em evidência alguns receios. “Tenho medos? Tenho, muitos! Como irei conseguir proteger-te de todo o preconceito, da maldade e dos comentários negativos? A resposta é muito simples: eu não consigo e não vou conseguir. Mas estarei sempre aqui, contigo e por ti, contra tudo o que vier”, escreve Marta Cruz sobre Yasmin, que este ano lançou o seu primeiro single, Para Quem Não Sabe Amar.

Recorde-se que, em 2021, a neta de Carlos Cruz tinha já participado no programa da RTP1, The Voice Kids.