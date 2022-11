Fim de semana sem chuva, mas com mais frio

O sol que brilha esta sexta-feira, 4 de novembro, é promessa de dia sem chuva, mas de temperatura a descer, o que se deverá estender no fim de semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas podem oscilar entre os zero graus em Bragança e os 14 a sul, em Faro.

Esta sexta-feira, a previsão é de céu geralmente pouco nublado, no interior centro e em todo o sul, na costa marítima, enquanto o litoral e o interior a norte da capital estarão cobertos por nuvens altas.