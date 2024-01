Fios e colares acertados para usar com gola alta em tempo de frio

Depois da chuva que caiu nesta última semana, os próximos dias prometem chegar com bastante frio e pedem camisolas bem quentes e aconchegantes., de preferência de gola bem subida.

Se não dispensa o uso de acessórios em circunstância alguma e se tem dúvidas sobre o que deve usar por cima de camisolas mais pesadas e grossas, saiba que a criatividade é o limite, mas há uma ou outra regra que deve acautelar para ter a certeza de que não há falhas.

Sabendo, claro, que as peças de bijuteria são cruciais para conferir uma pitada de estilo a qualquer coordenado. Os colares, em particular, são acessórios versáteis que podem mesmo ‘revolucionar’ os looks mais aborrecidos.

Contudo, não é uma missão impossível, já que para cada decote, há um colar que faz match. No caso do vestuário de gola alta .- um must-have (elegante!) durante o outono-inverno – o ideal será usar correntes compridas – com pendentes ou não – ou mesmo colares que acompanhem a base da gola.