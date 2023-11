Formal e na moda. Alfaiataria a menos de 20,99 euros

Geralmente conhecida pelos fatos, a alfaiataria é muito mais que apenas um blazer e calças de pinças. Esse estilo é referente a um modelo de corte, que acaba por definir a roupa que integra o mundo da alfaiataria ou não. Cortes estruturados e mais retos são os mais comuns, dando também lugares já a silhuetas um pouco mais marcadas, principalmente no vestuário feminino.

Geralmente, os fatos (blazer e calças) são os mais associados à alfaiataria, não só por serem os mais comuns, mas também pela designação do nome do estilo, que vêm da profissão de alfaiate. Contudo, os coletes, as saias e agora até os macacões, também podem ter esse estilo de corte.

Além de transmitirem uma imagem mais formal e mais séria, o vestuário de alfaiataria é conhecido por ter, normalmente, preços mais elevados. Porém, a Delas.pt foi numa busca para encontrar peças que sejam amigas da carteira.

Blazer básico, Bershka, 20,99€

Calças tailoring, Bershka, 18,19€

Colete de fato, H&M, 19,99€

Calças formais, Lefties, 15,99€

Blazer rústico com linho, Lefties, 17,99€

Calças retas, Stradivarius, 19,99€

Saia midi com riscas, Primark, 20€

Colete, Primark, 14€