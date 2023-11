Franjas para exibir no corpo todo e até por cima das botas

Começaram a chegar aos vestidos e aos casacos no ano passado, mas neste outono e inverno há franjas para dar e vender e para usar em todas as partes do corpo.

Disponíveis em materiais como pele ou pano, existem também as franjas metálicas que complementam vestidos carregados de brilhantes ou decoram a canela por cima de umas botas de cano alto e a saber a inverno.

E se agora o vento está de feição, nada como aproveitar para dar à sua roupa e aos acessórios ainda mais movimento.

Veja abaixo a diversidade de peças e acessórios com franjas:

Blazer curto com pormenor de franjas -Studio, Massimo Dutti, 149€

Botins cowboy denim franjas, Berskha, 59.99€

Botins em Pele com Franjas, Alma en Pena, no El Corte Inglés, 185€

Calças semitransparentes com franjas e lantejoulas, Zara, 35.95€

Camisa detalhe de franjas -Studio, Massimo Dutti, 99.95€

Capa bainha franja, Primark, 15€

Carteira de ombro com franjas, Mango, 35.99€

Casaco espumoso com franjas, Lefties, 19.99€

Coat – check, C&A, 69.99€

Loafers detalhe franja, Primark, 15€

Mala de pele com franjas, Parfois, 49.99€

Peitilho em malha com franjas, Zara, 17.95€

Pulseira De Pé Efeito Malha Com Cristais, Parfois, 19.99€

Saia com Bainha Desigual de Franjas, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, 139€

Saia comprida com pormenor de franjas -Studio, Massimo Dutti, 149€

Shopper De Pele Com Franjas, Parfois, 49.99€

Top franjas, Berskha, 25.99€

Vestido Assimétrico Veludo Com Franjas, Parfois, 49.99€

Vestido com franjas metalizadas, Mango, 99.99€

Vestido curto com franjas e lantejoulas, Stradivairius, 39.99€

Vestido de alças com franjas, Zara, 59.95€

Vestido de Crinkle com Franjas, Adolfo Dominguez, no El Corte Inglés, 229€

Vestido midi com franjas, Lefties, 25.99€