Futebol feminino do Famalicão faz história e conquista a Taça de Portugal

O Famalicão conquistou no sábado, 27 de maio, a Taça de Portugal feminina de futebol pela primeira vez, ao vencer na final o Sporting de Braga, por 2-0, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Sissi, aos 10 minutos, e Letícia, aos 27, marcaram os golos da formação famalicense, que tinha eliminado o campeão nacional Benfica nas meias-finais, frente às bracarenses, vencedoras da competição em 2019/20.

Na segunda presença seguida no Jamor, o Famalicão sucedeu ao Sporting e tornou-se no 10.º clube a erguer o troféu, em 19 edições.

Uma conquista inédita feita por atletas de um clube que, no início da época, enfrentou e superou as acusações em torno do assédio sexual por parte de técnicos em atividade no clube, denúncias e condenações também elas inéditas no desporto feminino em Portugal.

Recorde-se que o então treinador do Famalicão foi suspenso e condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação de assédio sexual após denúncias de elementos femininos da sua equipa anterior: o Rio Ave.

Fernando Gomes e Costa felicitam equipa

“Num período de grande vitalidade do futebol feminino, o Famalicão construiu um percurso coerente, arrojado, seguro e agora vitorioso com a conquista da prova rainha do futebol português”, afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, em comunicado.

O Famalicão pelo caminho equipas como o Benfica, o atual tricampeão nacional – que conquistou o título a 7 de maio, mas com direito a muito menor celebração do que a que se assistiu neste sábado, a 27 de maio, e com a conquista do título por parte do futebol masculino do Benfica.

António Costa também congratulou as atletas na rede social Twitter: “Felicito as jogadoras do Famalicão pela vitória na final feminina da Taça de Portugal. Saúdo todos os clubes e atletas que participaram na prova rainha e que contribuem diariamente para o sucesso do nosso futebol feminino.”

CB Com Lusa