Gordon Ramsay e mulher Tana dão as boas vindas à sexta filha do casal

“Que fantástico presente de aniversário. Por favor, deem as boas-vindas ao Jesse James Ramsay”, escreveu o reputado chef de cozinha Gordon Ramsay, de 57 anos, que foi pai da sexta filha com Tana Ramsey, com 49 anos.

Jesse James chegou com cerca de 3.300 quilos e vem juntar-se a três irmãos e duas irmãs. “Feito”, acrescentou o chef e estrela televisiva em programas culinários, no domingo, 12 de novembro.

O anúncio foi feito através das redes sociais pelo próprio chef, mas a mulher também já veio pronunciar-se sobre a chegada da nova bebé. “Foram 9 meses de nervos, mas conseguimos e fomos abençoados. Família Ramsay definitivamente completa. Jesse James Ramsay amamos-te tanto”.

Além do mais recente membro da família, Gordon e Tana são pais de Megan, de 25 anos, dos gémeos Jack e Holly, de 23, da filha Matilda, de 22 e de Oscar, de quatro.