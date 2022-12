Governo concede tolerância de ponte para Natal e Ano Novo

Nas sextas-feiras, 23 e 30 de dezembro, os funcionários públicos terão ponte. A concessão foi feita em despacho assinado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Entre as razões invocadas pelo chefe de Governo estão as tradicionais “deslocações de muitas pessoas para fora dos seus locais de residência no período natalício e de ano novo tendo em vista a realização de reuniões familiares”. Uma prática que, refere Costa, “tem sido seguida ao longo dos anos” e “nos serviços públicos não essenciais”.

Durante os dois dias que antecedem, respetivamente, o fim de semana do Natal e o do Ano Novo, os trabalhadores que exercem funções públicas estão dispensados de comparecer ao serviço. Uma medida que, para os que já estão de férias, não resulta em dias extra que possam ser gozados.