Grammy Latinos cheios de ousadia, pele a descoberto e verdadeiras esculturas

Glamour, ousadia e espanto. Estas três palavras que bem poderiam definir a noite da entrega de prémios dos Grammy Latinos – para os quais estavam nomeadas as portuguesas Carminho e Maria Mendes – e que decorreu em Sevilha, Espanha, nesta quinta-feira, 16 de novembro.

Com muita pele à mostra, a cantora brasileira Anitta ousou num vestido vermelho que deixava pouca margem à imaginação, mas poderia fazer lembrar uma peça de engenharia. Já a cantora colombiana regressou a Espanha e apostou num look negro coordenado com um corpete que poderia bem ter saido diretamente das Belas-Artes. Rosalia, campeã na estética, em particular agora aposta no desenho original de sobrancelhas, elegeu um elegante vestido negro de renda que se destacava pelas transparências.

Na gala que premiou a cantora e compositora colombiana Karol G. e a mexicana Natalia Lafourcade com, respetivamente, os Grammy Latinos de Melhor Álbum e de Melhor Gravação, Shakira brilhou ao conquistar o galardão de Melhor Canção do Ano com Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, música sobre a traição do ex-marido Gerard Piqué e que foi “alívio” e “terapia”.

Antes de olharmos ao detalhe a passadeira vermelha, que pode ver mais abaixo, conheça a lista dos galardoados numa cerimónia em que a malograda cantora Marília Mendonça, que aos 26 anos morreu num trágico acidente de avião a 5 de novembro de 2021, foi recordada. A artista brasileira homenageada a título póstumo na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o álbum tamnbém ele póstumo Decretos Reais.

Nesta edição dos Grammy Latinos, foi a música brasileira que se destacou nos prémios relativos à expressão em língua portuguesa. A cantora brasileira Gaby Amarantos ultrapassou Carminho com TecnoShow, escolhido como Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Maria Mendes estava nomeada para Melhor Arranjo, com o pianista e produtor norte-americano John Beasley, pela versão de Com que Voz, do álbum ao vivo Saudade, Colour of Love, mas este Grammy Latino foi para o músico Rafael Valência pelo arranjo de Songo Bop, do álbum Made in Miami, que venceu igualmente o Grammy Latino de Melhor Álbum Instrumental.

Na gala dos Grammy Latinos, também foram distinguidos o Quinteto Astor Piazzolla, prémio de Melhor Álbum de Tango (Operation Tango), e Omara Portuondo, prémio de Melhor Álbum Tropical Tradicional (Vida).

Veja abaixo a passadeira vermelha da primeira Gala dos Grammy Latinos que decorreu fora do território norte-americano:

Veja ainda o desfile de looks na receção à cerimónia, que teve lugar a 15 de novembro: