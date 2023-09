A cozinheira do 24Kitchen e autora de múltiplos livros de culinária revela nas redes sociais o sexo do terceiro filho.“It’s a girl”, escreveu nas imagens que partilhou no Instagram, e acrescentou na legenda da imagem: “É mulher!

Filipa Gomes, de 39 anos, anunciou a terceira gestação em finais de julho e dois meses depois anuncia que espera uma menina, que vai juntar-se a Julieta, de oito anos, e de Viriato, de quatro, fruto da relação com Jorge Trindade.