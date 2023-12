Há mais de 200 livros ‘escondidos’ em Lisboa. Vamos caçar?

“Os livros serão deixados em espaços públicos, transportes, jardins, mercados, durante a manhã do dia 21 de dezembro pelas equipas do Plano Nacional de Leitura”, avança a estrutura em comunicado enviado às redações.

Às primeiras horas da manhã serão espalhadas obras infantis, juvenis e para adultos, todos com uma mensagem, um pouco por toda a capital, tratando-se de uma iniciativa que “pretende celebrar a leitura, no espírito de que há um livro que nos torna leitores”, refere a mesma nota.

E acrescenta: “caso o livro encontrado não seja aquele que gostariam de ler, passem-no a quem servir melhor, a equipa sugere. Incentivamos a que saiam à rua à sua procura e nos contem onde os encontraram”, sugerindo que “tirem uma foto com o livro no local e publiquem nas vossas redes, com o #livrosencontrados e #pnl2027”. Plataforma avança que este ano a inicitiva ocorre em Lisboa, mas “para o ano será onde menos esperar”.