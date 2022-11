Helena Bonham Carter torna-se na primeira mulher presidente da London Library

A atriz Helena Bonham Carter torna-se na primeira mulher a ocupar o cargo de presidente de uma das mais emblemáticas bibliotecas britânicas.

Com uma carreia vasta e multifacetada e com participações em filmes como Harry Potter, a Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas e em séries como The Crown, será a 14ª presidente de uma instituição com 181 anos de existência e que contou com o escritor Charles Dickens como um dos membros fundadores.

“Tenho orgulho por apoiar este estabelecimento incrível e vital”, afirmou a atriz, que assume esta função aos 56 anos.

“A biblioteca é um lugar como nenhum outro, inspirando e apoiando escritores há mais de 180 anos, muitos dos quais de alguma forma influenciaram a minha própria carreira e a de atores em todo o mundo”, acrescentou Helena Boham Carter, que sucede no cargo ao autor e letrista inglês Tim Rice.

Financiada pelos seus membros, a London Library, que abriu em 1841, surgiu ainda antes das estruturas financiadas pelo estado.

Atualmente, a adesão custa 525 libras (604 euros) por ano, um valor que ficou reduzido para metade para sócios e menores de 30 anos.