Hidratantes corporais infalíveis por menos de 7 euros

Com a chegada do verão, a pele fica mais seca e nem sempre é preciso gastar uma fortuna em hidratantes corporais para ficar com um aspeto brilhante e cuidado.

A Delas.pt reuniu algumas opções de cremes para o corpo, todos por menos de sete euros, que vão cumprir o objetivo.

Mousse Corporal Nutritiva e Hidratante para Peles Secas, na Primor, 4,50€

Garnier Body Superfood, na Primor, 4,97€

Douglas Collection Body Lotion, na Douglas, antes 3,95€ depois 3,16€

Babaria Creme Corporal C-Vit, na Primor, 3,99€

Loção Corporal Nutritiva, na Wells, 4,99€

Loção de Corpo Hidratante Brazilian Love, na Wells, antes 5,99€ depois 5,09€

Dove Creme Corpo Silky, no Eu Poupo, 4,99€

Nivea Leite Corporal Nutritivo, na Primor, 6,98€

Vivian Gray Crystals Brown Leite Corporal, na Notino, antes 4,99€ depois 4,70€

Mini Loção Revitalizante Corporal Nativa Spa Rosé, no Boticário, 6,99€