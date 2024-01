Roupa em segunda mão vai estar toda a 1€ neste sábado. Saiba onde

Roupas antigas, em segunda mão, ícones de outros tempos estão agora à venda a preços imbatíveis. As lojas da Humana, associação sem fins lucrativos que, desde 1998, promove a reutilização de têxtil tendo por objetivo gerar rendimentos para fins sociais, têm disponíveis todas as peças em exibição nas lojas à venda por dois euros.

Uma época especial de promoção que vai culminar no sábado, 20 de janeiro, às 15.00 horas, com todas as roupas a um euro. Uma oportunidade única para encontrar aquela peça rara de corte especial e de material e padrão distinto a baixo preço e a dar nova vida ao que já não estava a ser utilizado.

De acordo com a informação enviada à Delas.pt, a mesma associação vinca que nas lojas vintage os preços serão de quatro euros por peça nesta quarta e quinta-feira, 17 e 18 de janeiro, e a três euros na sexta e no sábado, 19 e 20. Também neste caso, os espaços vão encerrar às 15.00 horas de sábado.

“Na segunda-feira, 22, temos a nova coleção, e as promoções começarão a 12 de fevereiro”, avança a mesma fonte oficial em email enviado à nossa redação.

Novas velhas propostas que também vão conhecer ciclo de descontos nas lojas regulares e nas vintage, com diferenças de preço e datas, a partir do próximo mês. Os cortes nos preços vão sendo sucessivos até aos primeiros dias de março, com uma política de preços semelhante.

Consulte o calendário detalhado abaixo.

Nas lojas regulares:

12 a 14 de fevereiro – tudo a 40%

15 e 16 – tudo a 50%

17 a 20 – tudo a 5€

21 e 22 – tudo a 4€

23 a 27 – tudo a 3€

28 de fevereiro a 1 março – tudo a 2€

Sábado, 2 de março, até às 15.00 horas – tudo a 1€

Segunda, 4 de março, chega nova coleção

Nas lojas Vintage:

16 a 19 de fevereiro – tudo a 40%

20 e 21 – tudo a 50%

22 e 23 – tudo a 60%

24 a 27 – tudo a 5€

28 e 29 – tudo a 4€

Sexta 1 e sábado 2 de março, até 15.00 horas – tudo a 3€