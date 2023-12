Vai a casa do avô no Natal? Peça-lhe isto emprestado, vai estar na moda em 2024

Casacos de malha largos em tons verde-azeitona, camisolas largas com ou sem padrões em tons bege, café, canela e mostarda, coletes de malha com entrançados, casacos de fazenda largos, de cor única ou com padrões antigos e, se lhe servirem, pode mesmo pedir emprestados os sapatos Oxford que ele tem guardados, mas que já não usa.

Se for a casa do seu avô no Natal, reserve um tempo para, com a autorização devida, dar uma volta ao armário e perguntar-lhe o que já não quer ou não usa. Pegue e traga para o seu guarda-roupa, irá dar-lhe bom uso nos primeiros meses de 2024. E a razão é simples!

O estilo grandpa ecletic (avô eclético, em tradução literal) tem vindo a ganhar adeptas nas redes sociais, responde a um dos maiores desígnios do nosso tempo – reciclar e reusar pela sustentabilidade – e não pesa na carteira.

Na verdade, estamos perante uma evolução plausível das escolhas estéticas e que se sucedem ao ressurgimento da moda retro ao longo do ano de 2023 e que exaltou estilos como old money ou quiet luxury. As cores, ainda discretas, passam a incluir os verdes, os castanhos mais amplos, o estilo passa a acomodar os padrões discretos e clássicos, sobretudo o pied de poule, com a aposta das roupas confortáveis e mais largas.

Mas, atenção, lá porque vai pedir umas roupas emprestadas – e as calças masculinas de pano ou fazenda com pinças também se inscrevem nesta tendência – ela chega, como sempre, com um ligeiro twist, uma modernização.

Para estar efetivamente no centro de uma das correntes que se vai afirmar para o próximo ano, deve conjugar estas peças de corte, textura e até padrões mais datados no passado com outras de cores mais garridas e fortes para conseguir o efeito do contraste.

O uso de vestuário em pele falsa, por exemplo, ou as tradicionais gangas vão dar o toque necessário de modernidade a uma corrente que quer fazer a fusão, recriando-a, de dos dois tempos: o passado e o presente.