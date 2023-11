Ideias para encher a casa com espírito natalício até 14,99 euros

Assim que o dia 31 de outubro se transformou no primeiro dia de novembro, o Halloween foi completamente esquecido e as atenções viraram-se para o Natal. As lojas removeram as decorações assustadoras do Dia da Bruxas e começaram a mostrar os novos enfeites natalícios.

Há quem goste de preparar a casa cedo para as festividades, logo no início de novembro. Há quem seja menos ansioso e apenas o faça no próprio mês do Natal. Ainda a faltar um mês para a noite da consoada, sobra tempo suficiente para montar a árvore de Natal e encher a casa com o espírito das festas.

Veja alguns enfeites e decorações que pode aproveitar para sua casa.

Placa de Natal, Flying Tiger, 3€

Meia de Pai Natal, Kasa, 2€

Globo de Pai Natal, Kasa, 1,50€

Bolas de Natal, Flying Tiger, 2,50€

Caneca, Flying Tiger, 6€

Vela Natalícia, hôma, 4,99€

Pai Natal Vinterfint, Ikea, 8€

Decoração de parede em bambu, Ikea, 9,99€

Coroa natalícia, hôma, 14,99€