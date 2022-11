IMT começa hoje a avisar condutores para renovarem carta de condução

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) vai começar a enviar mensagens aos condutores cujas cartas de condução estejam caducadas ou em vias de caducar. A medida que entra em vigor esta quarta-feira, 30 de novembro, irá primeiro chegar aos condutores de veículos ligeiros (categoria B) via SMS, email ou correio e pretende começar a reduzir o elevado número de cidadãos que está nestas circunstâncias.

“A informação a enviar será adaptada à validade da carta de condução de cada condutor e será efetuada de forma progressiva durante o mês de dezembro”, revela a entidade em comunicado enviado às redações na terça-feira, 29 de novembro, invocando tratar-se de “um primeiro passo para o desenvolvimento de um sistema de renovação automatizada da carta de condução”.

No ano passado, mais de 44 mil condutores que, com 50 anos, estavam em falta com a renovação obrigatória do documento. A meio de novembro, o JN tinha avançado que, este ano, está a ser registado um recorde de multas por cartas caducadas e em cinco anos, Contas feitas, tinham sido autuados 5113 automobilistas e em multas cujos valores estão entre os 120 e os 600 euros.